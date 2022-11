KAA Gent recupereert drie spelers voor de beslissende Europese match tegen Molde

KAA Gent kan weer rekenen op drie spelers die terugkomen uit blessure.

De ziekenboeg van KAA Gent geraakt stilaan wat leger. Darko Lemajic (adductoren), Andreas Hanche-Olsen (schouder) en Tarik Tissoudali (knie) blijven wel afwezig op de training.

Gent recupereert wel Alessio Castro-Montes, Jordan Torunarigha en Julien De Sart voor de belangrijke match tegen Molde. Zij trainden weer mee met de groep.

KAA Gent moet donderdag thuis winnen tegen Molde als het nog wil overwinteren in de Conference League. Bij een gelijkspel of nederlaag is het altijd uitgeschakeld.