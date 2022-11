Vadis Odjidja: "Dat we nog in de running zijn is belangrijkste, maar als je ziet hoe moeilijk het was tegen Shamrock ..."

AA Gent kon nog een puntje pakken op bezoek bij de Shamrock Rovers. En dus zal het op de laatste speeldag allemaal moeten gaan gebeuren. Makkelijk wordt het echter niet, beseffen ze.

"We wisten wat we nodig hadden om nog in de running te blijven op de laatste wedstrijd", aldus Vadis Odjidja bij Sporza.

Moeilijk

"We komen nog weg met een gelijkspel en daardoor kunnen we het thuis tegen Molde afmaken om naar de volgende ronde te gaan. We wilden absoluut in die race blijven."

"Molde kloppen? Dat zou moeten kunnen, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Als je ziet hoe moeilijk het was om te scoren tegen Shamrock Rovers ..."