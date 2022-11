Van Bronckhorst roept excuses in na de slechtste CL-deelname ooit: "We zijn een grote club, maar komen van ver"

Glasgow Rangers is uit de Champions League gestapt met het slechtste resultaat ooit in de groepsfase van het toernooi. Trainer Giovanni van Bronckhorst moest ook tegen Ajax de meerdere erkennen (1-3)

De Nederlandse coach wees bij Ziggo Sport wel op het weekendje rust dat Ajax had gekregen. "Ik zag in deze wedstrijd vooral een verschil in fitheid. We wilden graag hoog druk zetten, maar je zag bij momenten dat de energie een stuk minder was aan onze kant. Het verschil met Ajax in fitheid was groot, ook voetballend gezien. We hebben de laatste weken veel blessures. Ajax had afgelopen weekend geen wedstrijd, wij wel. Ik heb zaterdag een paar spelers moeten wisselen door blessures."

De statistieken doen Van Bronckhorst wel pijn. "Dat zijn de feiten, daar kunnen we niets aan doen. Het is niet goed, maar dit is heel leerzaam voor ons. We doen er alles aan om er volgend jaar weer bij te zijn. Dan moeten we het beter doen met alle ervaringen die we nu hebben meegemaakt. We zijn een grote club, maar komen van ver. Als je dan weer op het hoogste niveau speelt, worden de verwachtingen hoger. Wanneer het dan moeizamer gaat, is boegeroep te verwachten. Maar in de competitie staan we er goed voor. We doen mee om de titel, die strijd moeten we voortzetten."