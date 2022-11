📷 Union Berlin-aanhang niet toegelaten maar beperkte groep fans dringt toch door tot in thuisvak USG

Wegens wangedrag bij de vorige Europese verplaatsing mochten de Union Berlin-fans tegen Union SG de wedstrijd niet bijwonen. Vooraf was dan ook duidelijk gecommuniceerd dat ze in heel Leuven niet welkom waren donderdagavond.

Onder meer omdat de aanhang van de Duitse club in Malmö met vuurpijlen had gegooid, moest de wedstrijd tussen het ene en het andere Union in Den Dreef doorgaan zonder de aanwezigheid van bezoekende fans. Dit treffen werd door het eerdere gedrag bestempeld als een risicomatch. Er waren dan ook heel wat politiemanschappen op de been om een oogje in het zeil te houden.

Aanvankelijk verliep alles ook prima. Rond de klok van 22u zullen de spelers van Union Berlin ook eens opgekeken hebben toen ze weer het veld opkwamen voor de tweede helft. Ineens zaten er toch een twintigtal Berlijners in de tribunes met rood-witte sjaals en spandoeken en die lieten hun aanwezigheid met gezangen duidelijk lieten merken.

© photonews

Het vak dat anders voor de bezoekers voorzien is bleek wel degelijk nog volledig leeg. Het was één van de thuisvakken dat door de kleine groep fans van de leider in de Bundesliga ingepalmd werd. Dat was uiteraard niet de bedoeling: bij het laatste fluitsignaal hadden de supporters in kwestie toch weer het vak verlaten. De eerste indruk is dat grote problemen verder wel uitbleven.

Hoe kan dit @lorinparys123 ? Ik dacht dat er geen uitsupporters aanwezig mochten zijn? @EuropaLeague veilig voetbal, wanneer? #usgfcu pic.twitter.com/4WkC46T6FF — Bruno Struys (@brunostruys) November 3, 2022