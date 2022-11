Charleroi trekt zelfzeker naar Genk na winst tegen Antwerp: "Eerste slag gewonnen, gaan nu de tweede in"

Onder interim-coach Frank Defays won Charleroi zijn eerste match tegen Antwerp. Vrijdag trekt het naar Genk.

Charleroi ontsloeg zoals zo vele ploegen zijn trainer. Edward Still maakte plaats voor Frank Defays. En Charleroi won meteen van Antwerp. Nu volgt er alweer een zware uitdaging met de verplaatsing naar Genk.

"Genk domineert de competitie in alle opzichten. Wij vinden dat zij een team zijn dat op de goede weg is. Wij voelen dat zij een team zijn dat op de top van zijn kunnen zit, fysiek, technisch en zelfs mentaal", zei Defays op zijn persconferentie.

"We concentreren ons op onszelf. Dankzij onze laatste overwinning hebben we opnieuw een aantal basics onder de knie. We moeten met dezelfde mentaliteit starten als tegen Antwerp. We veranderen onze manier van kijken niet. We hebben de eerste slag gewonnen en gaan nu de tweede in."

Charleroi vond wat ademruimte na de zege tegen Antwerp en staat nu elfde, met een voorsprong van zeven punten op een degradatieplaats.