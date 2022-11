Beckham wil héél straf kunstje opvoeren: 'Inter Miami aast niet alleen op Messi, maar meteen ook op... Cristiano Ronaldo'

David Beckham heeft een droom. De voormalige sterspeler van onder meer Manchester United en Real Madrid wil niet alleen Lionel Messi naar Inter Miami FC halen. Er staat nog een héél grote naam op zijn verlanglijst.

Volgens de Amerikaanse media heeft David Beckham zijn zinnen gezet op een team met Lionel Messi én Cristiano Ronaldo. En minstens even bijzonder: het zou wel eens waarheid kunnen worden.



Messi overweegt een verhuis over de Grote Plas - de Vlo heeft zelfs twee eigendommen in Miami - om zijn carrière af te sluiten. Ook Ronaldo wil vertrekken bij Manchester United. Het zou alvast een héél straf kunstje zijn.