Dominik Thalhammer blikt vooruit op zijn 1e wedstrijd met KV Oostende: "We zullen er staan"

Zondag zit Dominik Thalhammer voor de 1e keer als trainer op de bank bij KV Oostende. Tegen KV Kortrijk wordt het meteen een degradatietopper.

"We zullen er staan", vertelde Dominik Thalhammer aan Het Laatste Nieuws. "Of dat nu tegen KV Kortrijk of tegen Club Brugge is. Ik wil elke ploeg overklassen."

Overklassen zal Thalhammer proberen te doen door hoog druk te zetten, ook wel de Gegenpressing genoemd. "Ik wil de jongens met een actieve houding het veld op", ging hij verder. "De tegenstanders opjagen en ze tot fouten dwingen. Dat wil ik zien. Vooruit verdedigen is ook een speelstijl waarin de spelers ook toelaat om fouten te maken."

Thalhammer heeft nog niet veel tijd gehad om die speelstijl erin te slijpen. "Tijdens de break door het WK in Qatar kunnen we verder stappen zetten. Ik geloof volledig in deze kern die zeker over voldoende kwaliteit beschikt om in de Jupiler Pro League te blijven", sloot Thalhammer af.