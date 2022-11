Ronny Deila over niet-selectie Raskin en Bodart voor Rode Duivels: "Vreemd en bizar"

De twee Rouches zitten niet in de voorselectie en kunnen daarom niet geselecteerd worden voor het WK in Qatar.

Raskin is een van de mannen in vorm aan het begin van het seizoen met vier assists en een doelpunt, maar hij heeft ook een flinke invloed op het spel van de Rouches. Bodart presteert ook erg goed met zeven clean sheets in 15 wedstrijden, wat hem de beste doelman in de competitie maakt, voor Butez (zeven) en Mignolet (zes).

Standard-coach Ronny Deila reageerde donderdag op zijn persconferentie: "Het is niet aan mij om daarover te praten, maar ik kan wel zeggen dat ze op topniveau presteren in de Jupiler Pro League. Dat kan niemand ontkennen."

"Ze moeten nog harder werken en verbeteren. We zullen ervoor zorgen dat ze dat behalen omdat we internationals bij de club willen hebben. Ze zijn ambitieus en hebben dromen. Hun tijd zal komen."

"Het feit dat meerdere spelers van teams onder ons in het klassement in de voorselectie zitten? Bizar en heel vreemd..", besloot de Noor.