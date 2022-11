Sam Kerkhofs komt met een nieuw voorstel: "Een bondscoach moet zoals een president zijn"

In de 90 MINUTES Podcast van Friends of Sports ging het op een bepaald moment over de selectie van de Rode Duivels. Sam Kerkhofs kwam met een opvallend voorstel.

Het ging over Bryan Heynen en de gasten in de podcast discussieerden of hij mee zou gaan of niet. Ze denken eerder van niet. Heynen zou het verdienen, maar ze denken niet dat hij erbij zal zijn.

Dan kwam Sam Kerkhofs met een opvallend voorstel. "Een bondscoach zou zoals een president moeten zijn", sprak hij in de 90 MINUTES Podcast.

"Hij mag maximaal 2 tornooien leiden", verduidelijkte hij zijn stelling. "En als je ergens goud pakt, mag een verlenging voor nog een 3e tornooi. We zitten dan in een cyclus van 4 à 5 jaar. Dat is genoeg."