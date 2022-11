Eden Hazard terug op training bij Real Madrid

Eden Hazard staat bij Real Madrid op het trainingsveld. Tussendoor kreeg hij ook lof van Karim Benzema.

De afgelopen dagen stond Eden Hazard weer aan de kant. Hij had last van spierpijn rond de knie, maar lijkt daar nu verlost van te zijn. Hij trainde bij Real Madrid opnieuw mee. Mogelijk zit hij voor de wedstrijd van maandag tegen Rayo Vallecano opnieuw in de selectie.

Ook kreeg Hazard lof van Karim Benzema in een Q&A met GC: "Hij is een speler met heel veel kwaliteiten en iemand die ik enorm apprecieer. Daarom mocht hij die penalty tegen Celta de Vigo trappen. Het was zijn moment en ik wou dat hij scoorde, zodat hij wat vertrouwen kon opdoen." Hazard miste echter de penalty.