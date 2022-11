Joachim Van Damme na kwetsuur opnieuw klaar om tegen Club NXT de strijd aan te gaan

Wanneer de spelers van Club NXT zaterdag de Freethiel bezoeken, krijgen ze met Joachim Van Damme mogelijk een tegenstander tegenover zich die het klappen van de zweep wel kent.

Voor SK Beveren is het een opsteker dat het opnieuw over Joachim Van Damme kan beschikken. Beveren moet in eigen huis winnen als het opnieuw RWDM wil bijbenen aan de kop van de rangschikking in de Challenger Pro League. RWDM ging vrijdag immers al winnen bij Dender.

Vorige week nam Beveren vlot de maat van Jong Genk, maar dat gebeurde zonder Joachim Van Damme. Die moest dat weekend zijn knie toch wel even laten rusten. Beveren bevestigt op zijn webstek dat het de ex-speler van onder meer KV Mechelen en Standard wel recupereert voor de belangrijke thuiszege tegen Club NXT.

🦁 // Coach Wim De Decker selecteerde onderstaande 20 spelers voor de wedstrijd van speeldag 12 tegen Club NXT. 🟡🔵 #SKBNXT



Voorbeschouwing + selectienieuws:

🌐 https://t.co/DFPieaThjR pic.twitter.com/ebS8nZeF20 — SK Beveren (@SKBeveren) November 4, 2022

Ook Ribeiro is overigens opnieuw fit bevonden. Voorts vinden we nog wel wat bekende namen terug in de Beverse selectie, want ook onder meer Sander Coopman en Dieumerci Mbokani zijn klaar om de jongeren van Club Brugge te ontvangen.