Christiaan Ravych trapt Cercle Brugge naar een 13 op 15: "We wisten dat onze stilstaande fases gevaarlijk waren"

Cercle Brugge - OHL leek een gelijkspel te worden, maar het venijn zat hem nog in de staart. Christiaan Ravych scoorde het beslissende doelpunt.

Het was een felbevochten wedstrijd. Cercle Brugge en OHL maakten allebei aanspraak op een verdiend punt, maar Christiaan Ravych besliste daar anders over. De bal bleef na een vrije trap hangen in de 16 en hij tikte binnen. Zo pakte Cercle 13 op 15.

"Op voorhand wisten we al dat onze stilstaande fases voor gevaar konden zorgen", vertelde Ravych na afloop van de wedstrijd aan Sporza. "Uiteindelijk kwam de bal tot mij en het was leuk om te scoren, maar het belangrijkste zijn de 3 punten voor het team."

"Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik denk wel dat we verdienen om de punten hier thuis te houden. We hadden verschillende kansen. Ook heeft trainer Miron Muslic daar een belangrijk aandeel in. Hij geeft ons veel vertrouwen en de sfeer zit goed", besloot Ravych.