🎥 Hij kan het nog altijd: 37-jarige Duitse voormalige topper scoort vanop 60 meter

Lukas Podolski is er intussen 37, maar op klasse staat geen leeftijd. Toen hij tegen Pogon Szczecin de doelman te ver uit zijn doel zag staan, was het prijs vanop zijn eigen helft.

De Duitse wereldkampioen wou zijn carrière graag afsluiten in Polen, waar hij geboren is. En het voetballen is hij er nog niet verleerd.