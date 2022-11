SK Beveren mag doelman bedanken: "Leuk dat ik eens mijn kwaliteiten kan tonen"

SK Beveren won met 1-0 van Club NXT en daarvoor mocht het zijn doelman bedanken. Beau Reus pakte uit met enkele knappe reddingen en straalde heel wat rust uit.

"Het is zeker een leuk gevoel", vertelde Beau Reus aan Het Laatste Nieuws. "Normaal krijg ik niet zoveel werk, maar de wedstrijd tegen Club NXT was een van die dagen dat het wel het geval was. Het is geweldig om eens je kwaliteiten te laten zien en ik moest heel wat ballen tegenhouden. Het lukte ook aardig."

Ook waren er een aantal moeilijke reddingen bij. "Zo was er een lage bal op het einde van de 1e helft", ging Reus verder. "Die ging echt precies naar de hoek en voor een lange doelman is het moeilijk om zo snel naar de grond te gaan. Ook was er na de pauze een afgeweken bal, maar ik had geluk dat die niet zo hard afweek, zodat die niet van hoek veranderde."