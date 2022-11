Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 16

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Louis Bostyn. Hij hield zijn team een paar keer nuttig in de wedstrijd, ook na een 2-0 achterstand. Dat leidde uiteindelijk een puntendeling in voor de hekkensluiter.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. Ravych was verdedigend sterk én maakte een belangrijk doelpunt, Davidson was de beste verdediger voor Eupen in de driepunter en clean sheet tegen Standard en Alderweireld was de beste verdediger in een matige topper tussen Antwerp en Anderlecht.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Hayashi, die alweer van groot belang was voor zijn team in aanvallend en verdedigend opzicht. McGeehan scoorde er twee voor Oostende, Kums was heel degelijk voor AA Gent op het middenveld en Peeters was de spilschijf bij Eupen.

Aanval

In de aanval kiezen we voor Onuachu (4 goals), Cuypers (1 goal) en Foster (1 goal). Dat leverde altijd minstens een punt op.

Dat levert dan onderstaand elftal op: