Mark McKenzie voorzichtig met Anderlecht: "Zij hebben de kwaliteiten om ons pijn te doen"

Racing Genk is de trotse leider in de Jupiler Pro League. Komend weekend sluiten zij voor de WK-break af met een duel op zondag in Anderlecht.

Anderlecht kruipt beetje bij beetje weg uit de moeilijke situatie waarin het zich bevindt, maar ideaal is het zeker nog niet. Dat weet ook Mark McKenzie van Racing Genk, maar hij is heel voorzichtig. “Ik heb geen zicht op hun interne problemen, wij kennen de precieze details niet. Maar zij hebben wel de kwaliteiten om ons pijn te doen. Het wordt dus zeker geen walk-over”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Bij Racing Genk willen ze met een positieve noot eindigen om het goede gevoel van nu tot Kerstmis vast te houden. Dat zou de club een stevige boost geven voor de rest van het seizoen. Toch kan Genk ook bijna niet meer onderuit aan de rol van grote favoriet te zijn. “Dat hebben we ook verdiend. Maar wij moeten als spelersgroep slim genoeg zijn om daar geen aandacht aan te schenken. Mijn ouders hebben me altijd voorgehouden dat je een groep mensen die aan elkaar klitten, niet uit elkaar kan spelen. De coach verwoordde het na Charleroi goed: onze enige vijand zijn wijzelf.”