Nog geen paniek bij Gheysens: "Eigenlijk is er niets aan de hand"

Antwerp zit wat in een dipje qua aantal punten, maar toch zijn ze niet echt in paniek. Ook de voorzitter niet.

Na een 7 op 21 zou je misschien wat paniek in de tent verwachten bij voorzitter Paul Gheysens, maar daar is geen sprake van.

"We hebben een enorm potentieel. We zitten met een paar toekomstige topspelers in onze kern. Het feit dat hier regelmatig scouts van absolute topclubs op de tribune zitten, toont aan dat men op het hoogste niveau ons potentieel ook ziet."

Ingecalculeerd

"Maar we hebben dus flink wat jongeren in onze kern. En van jonge gasten weet je dat die al eens wat gevoeliger zijn voor een dipje. Da's op voorhand overigens allemaal ingecalculeerd. De groep krijgt de tijd om verder te groeien", aldus Gheysens in Het Laatste Nieuws.

"Eigenlijk is er niks aan de hand. Ik zit alleszins niet te veel in met de recente resultaten. Net omdat ik de opbouw zie. Marc Overmars en Mark van Bommel weten waar ze mee bezig zijn. Dat zijn echte vakmensen. We gaan er komen."