Wat als WK tegenvalt en bondscoach Martinez tekende al bij: "Guardiola ontsla je toch ook niet omdat hij de Champions League niet won?"

De Belgische voetbalbond wil ook na het WK door met Roberto Martinez als bondscoach. Daarover lopen al gesprekken en ze hopen dat die afgerond zijn voor het WK begint. Maar wat als het straks tegenvalt? Georges Leekens vindt het alvast een goed signaal.

"Het duidt erop dat beide partijen nog toekomst in elkaar zien en ook geloven dat België een sterk WK kan spelen. Want de perceptie in ons land is best negatief, hé", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Door het geloof in Martinez te bevestigen, benadruk je intern toch het zelfvertrouwen bij de nationale ploeg. Of die handtekening dan al officieel op papier moet staan voor het toernooi laat ik in het midden. De gesprekken op zich zijn al een krachtig teken.”

Maar wat als het tot een vroege uitschakeling komt? "Als het WK tegenvalt moet je als bond en bondscoach maar boven alle kritiek staan. Kijk, hoeveel keer heeft Manchester City al de Champions League gewonnen? Juist, nog nooit. Elk jaar opnieuw is dat een ontgoocheling, maar als Pep Guardiola die Champions League-finale niet haalt, stuur je hem toch ook niet weg? Zelfs niet als hij er eens uitgaat in de 1/8ste finale of de kwartfinale. Guardiola bewees al genoeg. Hij blijft in alle omstandigheden een goeie trainer en dat is Martinez ook."