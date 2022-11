KV Mechelen trekt naar Lokeren-Temse: "Beker blijft een doel op zich"

KV Mechelen moet het gelijkspel tegen Zulte Waregem proberen door te spoelen in de bekerwedstrijd op Lokeren-Temse.

Trainer Steven Defour kijkt enorm uit naar het duel op Daknam en van onderschatting is hoe dan ook geen sprake, zo klinkt het op de persconferentie.

“Het leuke aan de beker? Dat je terug tegen ‘kleinere’ clubs kan spelen”, citeert Het Nieuwsblad Defour. “Nu goed, Lokeren is niet per se een kleinere club: die zijn weggezakt na een faillissement en ik denk dat er een heel goede sfeer gaat hangen op Daknam.”

“Het is echt een te duchten tegenstander, met veel spelers die ervaring hebben in 1A en 1B. We gaan op niveau moeten zijn: als je hen vertrouwen geeft en laat voetballen, dan kan het wel eens moeilijk worden.”

Want de beker is niet zomaar een extraatje. “De beker blijft ook een doel: we willen er zover als mogelijk in geraken en daarom is de match zo belangrijk.”