Manchester City in poleposition voor 19-jarige, die gewild wordt door de hele Europese top,

Een 19-jarige die de topteams maar voor het uitkiezen heeft... Voor Jude Bellingham, middenvelder bij Borussia Dortmund, is het realiteit. Volgens de Daily Mail heeft Manchester City echter een streepje voor.

Borussia Dortmund wil de jackpot hebben voor hun gegeerde tiener. Ze vragen maar liefst 150 miljoen euro en dan komen er maar een paar ploegen meer in aanmerking. Eén daarvan is natuurlijk Manchester City, dat heel wat kapitaal achter zich heeft staan. Volgens de journalist van The Daily Mail ligt de ploeg van Kevin De Bruyne ook in polepositien gezien de eerdere contacten over de transfer van Erling Haaland.

Die werd naar ieders tevredenheid afgewerkt en Dortmund zou meer geneigd zijn om met hen aan tafel te gaan zitten dan met bijvoorbeeld Real Madrid. Al wordt het wel afwachten gezien de enorme interesse in hem.