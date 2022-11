Europa: Juventus, Lazio en Real Madrid winnen allemaal, Eden Hazard blijft weer op de bank

Er werd niet alleen in de beker gevoetbald in België, ook elders in Europa.

In Italië ontving Lazio Roma Monza. De ploeg uit de Italiaanse hoofdstad won uiteindelijk met het kleinste verschil dankzij een goal van invaller Romero twintig minuten voor tijd. Lazio blijft zo op plek twee in het klassement, op acht punten van Napoli. Nog in Italië ging Juventus op bezoek bij Hellas Verona. Ook Juventus won met het kleinste verschil door een goal van Moise Kean. Juventus blijft zo op tien punten van Napoli. Zondag ontvangt Juventus Lazio nog in de laatste match voor het WK. Spanje Real Madrid kwam nog in actie, thuis tegen Cadiz. Verdediger Militao scoorde vijf minuten voor rust, Kroos maakte er twintig minuten voor tijd nog 2-0 van. Pérez milderde nog tot 2-1. Thibaut Courtois speelde de hele match, Eden Hazard kwam niet van de bank. In Spanje wordt er niet meer gespeeld voor het WK. Pas in het laatste weekend van december wordt er opnieuw gevoetbald. League Cup In Engeland heeft Manchester United de vierde ronde in de League Cup bereikt na winst tegen Aston Villa. United stond na een uur 1-2 achter, maar won toch nog met 4-2 dankzij goals van Rashford, Fernandes en McTominay.