Ja of neen voor WK-selectie: "Als zijn omhaal niet op de paal was geweest..."

Weinig grote verrassingen in de WK-selectie van Roberto Martinez, al waren er toch enkele namen die mogelijk waren.

Wie de behoudgezindheid van Roberto Martinez in het achterhoofd heeft komt op een heel logische WK-selectie voor de Rode Duivels uit. De 26 namen liggen in het verlengde van wat verwacht werd.

Een naam die vaak de ronde deed was Dodi Lukebakio. Met zeven goals in de Bundesliga lever je toch een visitekaartje af. Maar dat zag Roberto Martinez anders.

“Ja, aan hem had ik ook gedacht”, zegt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad. “Van wat ik gezien heb van hem in een tweemansvoorhoede tegen Bayern München, had ik wel vrede kunnen nemen mocht hij erbij geweest zijn.”

Of kwam het op die ene goal aan? “Frank Raes had een goed punt in de Sjotcast: als zijn omhaal tegen Nederland niet op de paal maar erin was geweest, hadden we nu heel anders naar hem gekeken.”