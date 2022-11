Sfeervolle bekerervaring voor Lokeren-Temse, sportief wel geen stunt: "Goed dat jongens zien welk niveauverschil er is"

In een sfeervol Daknam maakte Lokeren-Temse er een mooie bekerervaring van. Een stunt zat er op sportief vlak niet in: het werd tegen KV Mechelen 0-5.

Desalniettemin is de beleving die aan deze wedstrijd kleefde, wel iets dat zal bijblijven. Meer dan 4000 toeschouwers opgedaagd, de supporters die de hele match achter de ploeg stonden. En zelfs na afloop werden de spelers nog luid toegejuicht. Aanvankelijk leken die ook nog wel de schade te beperken.

"Dat ik met een glimlach de rust in ging, is misschien wel veel gezegd", aldus trainer Hans Cornelis. "Ik vond het jammer dat we net voor rust de 0-2 binnenkregen. Je ziet ook wel dat er een niveauverschil is. Als het middenveld van Mechelen begon te draaien, hadden we het moeilijk. We weten dat ze heel veel lopende jongens hebben die in de zestien opduiken. Daar zijn we een paar keer op gepakt."

Eindstand overdreven

Waardoor de score nog opliep tot forfaitcijfers. "De eindstand vind ik misschien overdreven, aangezien we wel meegevoetbald hebben. We moeten ons optrekken aan het feit dat we zeker in de eerste helft bij momenten meededen en goed omschakelden."

Cornelis vindt dat deze bekerwedstrijd wel een wijze les is voor de ploeg uit tweede nationale. "Het is goed dat de jongens zien welk niveauverschil er is." Wel hadden zijn spelers de mogelijkheid om te laten zien wat ze aan de bal kunnen. Daar moeten ze ook wel van genoten hebben. "Je weet dat je tegen een eersteklasser op bepaalde momenten wel wat ruimte krijgt. Dat is in de competitie soms veel moeilijker."