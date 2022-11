Van Champions League tot Eredivisie: hoe gaat het met de uitgeleende spelers van Anderlecht?

Anderlecht presteert dit seizoen ondermaats, maar hoe gaat het met de uitgeleende spelers van paars-wit?

De opvallendste speler die Anderlecht afgelopen zomermercato uitleende was toch wel Kristoffer Olsson. De inmiddels 27-jarige Zweedse international werd vorig jaar nog voor 4 miljoen euro binnengehaald als de nieuwe patron op het middenveld, maar hij kon de verwachtingen nooit helemaal invullen. Op de laatste dag van de afgelopen transfermercato werd hij dan ook verhuurd aan FC Midtjylland. In de Deense competitie doet Ollson het zeker niet slecht. Hij staat telkens in de basis en wist zelfs al twee keer te scoren in de competitie. Opvallend, want dat zijn er twee meer dan dat hij in 48 wedstrijden voor Anderlecht wist te maken. Ook in de Europa League speelde hij tegen Lazio Roma, Sturm Graz en Feyenoord.

© photonews

Ook Mo Dauda, die ooit de winnende treffer maakte op het veld van Standard onder Kompany, werd dit seizoen opnieuw uitgeleend. Deze keer mocht de 24-jarige Ghanees naar CD Tenerife in de Spaanse tweede klasse. Dauda begon daar schitterend aan het seizoen met een knap doelpunt in zijn eerste wedstrijd tegen Eibar, maar nadien lukte het hem niet meer om de netten te doen trillen. Hij mag nog steeds wel minuten maken, maar moet zich soms ook tevreden stellen met een rol als invaller.

© photonews

Timon Wellenreuther was ooit eerste doelman bij Anderlecht door de blessure van Van Crombrugge, maar nu werd hij voor het tweede seizoen op rij uitgeleend naar de Eredivisie. De Duitse doelman deed het afgelopen seizoen goed bij Willem II en werd nu uitgeleend aan Feyenoord. Bij de Rotterdammers is Justin Bijlow de absolute nummer één tussen de palen en moet Wellenreuther zich tevreden stellen met een rol als tweede viool. Tot nu toe kwam de Duitse doelman nog geen minuut in actie voor Feyenoord en daar lijkt ook niet snel verandering in te komen.

© photonews

Antoine Colassin begon aan het seizoen bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League, maar werd op het einde van de transfermercato nog uitgeleend aan het Nederlandse Heerenveen. In de Eredivisie stond hij slechts één keer in de basis en mocht hij zes keer invallen. Tot nu toe wist de 21-jarige spits nog niet te scoren voor Heerenveen. In de KNVB-beker mocht Colassin wel invallen en daar gaf hij ook een assist. Vooralsnog geen succes dus, de uitleenbeurt van de jonge Belg die ooit scoorde tegen Club Brugge.

Misschien wel de opvallendste naam in dit rijtje is Bogdan Mykhaylichenko. De 25-jarige Oekraïner wordt dit seizoen uitgeleend aan Shakhtar Donetsk in zijn thuisland. Als linksachter stond hij alle tien de competitiewedstrijden in de basis, scoorde hij één keer en deelde hij ook twee assists uit. Wat nog opvallender is, is dat Mykhaylichenkoin tegenstelling tot Anderlecht wel Champions League speelt. In de groep met RB Leipzig, Celtic en Real Madrid zat hij de eerste twee wedstrijden op de bank, maar de laatste vier speelde hij volledig. Hij liet zich gelden op Real Madrid met een assist en deelde er ook in eigen huis tegen de Koninklijken nog eentje op. Hele sterke prestaties dus van de linksachter die zich duidelijk opnieuw in zijn sas voelt.

© photonews

Ten slotte hebben we ook nog Mustapha Bundu. De 25-jarige flankaanvaller kwam in 2020 over voor 2,8 miljoen euro van Aarhus, maar flopte volledig bij paars-wit. Dit seizoen wordt hij gestald bij de Spaanse tweedeklasser Andorra. Voorlopig is dat nog geen succes gebleken voor de flankaanvaller uit Sierra Leone. Van de twaalf wedstrijden die Bundu had kunnen spelen in de Spaanse tweedeklasse speelde hij drie keer niet, stond hij drie keer in de basis en moest hij zich tevreden stellen met zes invalbeurten. Het zal dan ook niet verbazen dat Bundu op zijn in totaal 277 vergaarde speelminuten nog geen goal maakte of assist gaf.