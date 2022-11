Club NXT en RSCA Futures delen de punten

Een topwedstrijd om het voetbalweekend in de Challenger Pro League te beginnen tussen Club NXT en RSCA Futures.

Na 25 minuten kwam Club NXT op voorsprong dankzij een doelpunt vaan Shion Homma. RSCA liet zich niet kennen en knokte zichzelf terug in de wedstrijd. Het was Lucas Stassin die in de 33ste minuut de bordjes terug op gelijke hoogte bracht.

Club NXT domineerde in de tweede helft en kreeg de mogelijkheid om vanaf de stip op voorsprong te komen. Romeo Vermant gleed echter uit en zag zijn strafschop over het doel gaan.

Het waren de invallers die het uiteindelijk deden voor beide teams. Michez zette RSCA op voorsprong, maar in de toegevoegde tijd maakte Mertens van Club NXT nog gelijk.

RSCA Futures staat momenteel 3de op één punt van leider Beveren dat een wedstrijd minder heeft. Club NXT staat 6de en kan dit weekend de leider op 10 punten zien komen.