Ronny Deila voor Standard-Union: "Het wordt een grote test voor ons"

Zondagmiddag staat Standard tegenover Union voor de 17e speeldag van de Jupiler Pro League.

Voor de ontvangst van Union kan Ronny Deila rekenen op bijna al zijn manschappen. "Alleen Renaud Emond en Nathan Ngoy zijn niet beschikbaar. Het is spijtig voor Ngoy omdat hij de laatste 2 wedstrijden had moeten beginnen, maar net daarvoor had hij een probleem. Er is niets ernstigs, maar we moeten enkele bijkomende tests doen om zijn situatie beter te begrijpen en om de reden van zijn blessure te achterhalen", vertelde Ronny Deila op de persconferentie.

Zondag wordt opnieuw een grote test voor Standard die het opneemt tegen Union. "We gaan het opnemen tegen een topteam. Het is opmerkelijk wat ze tot nu toe hebben gedaan. Ze zijn fantastisch op het veld en vechten voor elkaar. Er is veel kwaliteit en ze zijn complementair. Ook voeren ze goed hun taken uit. Union is een team dat goed kan verdedigen en snel kan omschakelen", is er veel lof van Deila voor Union.

"Ik verwacht een heel andere wedstrijd dan tegen Club Brugge en Antwerp", ging Deila verder. "Het wordt een grote test voor ons. Anderzijds is het voor de tegenstander ook moeilijk om bij ons te komen spelen als je de sfeer in Sclessin de laatste weken ziet. Met onze 12e man achter ons hebben we vertrouwen en niets te vrezen."