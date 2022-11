Challenger Pro League: Beerschot spoelt bekeruitschakeling door met duidelijke zege tegen Virton

Na het verlies in de beker tegen Cercle Brugge heeft Beerschot weer aangeknoopt met een overwinning.

Beerschot verloor afgelopen woensdag met 3-1 van Cercle Brugge in de beker. Thuis tegen Virton, de laatste in de stand, wou het opnieuw aanknopen met een overwinning.

Dat verliep in de eerste helft nog niet zo goed, want scoren lukte niet. Tien minuten na de rust was het wel een eerste keer prijs dankzij een bijzonder mooie goal van Dante Rigo. Een kwartier later verdubbelde Thorisson de score.

Een kwartier voor tijd pikte ook nog Thibo Baeten nog zijn goaltje mee, zijn zevende van het seizoen al. Beerschot blijft zo in het spoort van SK Beveren en RWDM, die morgen wel nog spelen. Virton blijft samen met Jong Genk laatste.