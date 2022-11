🎥 Net op tijd in vorm voor het WK? Dries Mertens maakt zijn tweede van het seizoen in monsterzege Galatasaray

Dries Mertens heeft in de laatste wedstrijd voor het WK toch nog eens kunnen scoren.

Dries Mertens moest al een hele tijd wachtten op zijn eerste goal voor Galatasaray, maar scoorde dan toch in zijn elfde wedstrijd voor de Turken op 23 oktober. In de laatste wedstrijd voor het WK heeft Mertens ook zijn goaltje meegepikt in een heel ruime zege.

In een derby tegen stadsgenoot Basaksehir, toch de vierde in de stand, haalde Galatasaray de sloophamer boven. Akturkoglu opende de score, Icardi verdubbelde de score op penalty en Ndayishimiye maakte voor de rust nog een owngoal.

Akturkoglu maakte na de rust de 0-4, Dries Mertens zette de forfaitscore op het bord. De honger van Galatasaray was nog niet gestild en Akturkoglu maakte zijn hattrick nog af. Bardakci legde de zware 0-7 eindstand vast. Galatasaray komt zo terug tot op drie punten van leider Fenerbahçe, dat dit weekend verloor.