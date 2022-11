'Ook Anderlecht en buitenlandse club wilden succescoach uit Jupiler Pro League binnenhalen'

KRC Genk en Wouter Vrancken doen het meer dan prima in de Belgische competitie. Maar de succescoach had evengoed ook elders kunnen zitten.

KRC Genk toonde zelf ook al langer interesse in de toenmalige coach van KV Mechelen, maar er waren kapers op de kust.

Duitse interesse

Zo zag Anderlecht wat in de coach, maar hij koos voor Genk in plaats van een avontuur in de hoofdstad - waarna paars-wit het geweer van schouder veranderde en voor Mazzu ging.

Maar volgens Humo was er ook Duitse interesse in Vrancken, maar ook dat buitenlands team greep uiteindelijk dus naast de oefenmeester.