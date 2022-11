Imke Courtois en het WK van de Rode Duivels: "Dat hij hen durft thuis te laten..." en "Maak me zorgen om de groepsfase"

Ook analiste Imke Courtois keek uit naar de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor het WK in Qatar dat volgende week van start gaat.

De WK-selectie van Roberto Martinez voor de Rode Duivels lijkt een vrij logische oefening geworden. “Verrassend misschien dat hij Denayer en Boyata durft thuis te laten maar het is wel terecht, ik ben blij met Faes en Theate”, klinkt het in De Zondag.

Al is het niet bepaald de ploeg om wereldkampioen mee te worden. “De kans dat we wereldkampioen worden, is in elk geval aanzienlijk kleiner geworden dan vier jaar geleden. Ik maak me zelfs een beetje zorgen over de groepsfase.”

Want veel parameters kan je immers niet controleren. “Maar toch: je kan wel alle landen afwegen en dan zeggen: die en die zijn op papier beter, maar in elk tornooi gebeuren dan toch weer onvoorspelbare zaken. En hoe fit gaan Lukaku, Hazard, Meunier zijn? En De Bruyne kan al in de eerste match een kwalijke trap krijgen…”