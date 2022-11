Loryn Parys laat er geen gras over groeien: "Morgenochtend roep ik alle clubs samen om alles versneld in te voeren"

De gebeurtenissen van zaterdagavond in Charleroi doen de voorzitter van de Pro League ingrijpen.

De harde kern van Sporting Charleroi verstoorde zaterdagavond de match tegen KV Mechelen met vuurpijlen. Dat gebeurde zelfs bij een voorsprong van hun ploeg, die zo goed als zeker omgezet wordt in een forfaitnederlaag.

Het is niet de eerste keer dat er in Charleroi problemen zijn, maar ook andere ploegen hadden de voorbije weken af te rekenen met dergelijke acties van een deel van de supporters. “Morgenochtend roep ik alle clubs samen over voetbalveiligheid”, laat Lorin Parys, de voorzitter van de Pro League, op Twitter weten.

“Het kan niet langer dat een groep ons voetbal kaapt voor andere doeleinden. Die groep moet eruit. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en ons plan versneld invoeren. Daarvoor reiken we hand naar alle partners.”