📷 Koninklijk bezoek in Tubeke voor de Rode Duivels - Meunier komt dan weer met erg opvallend 'Halloweenmasker'

Neen, op het WK in Qatar zal hij er niet bij zijn. Maar Koning Filip tekende wel present in Tubeke voor afreis naar het WK.

Hoog bezoek voor de Rode Duivels in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke. Niemand minder dan Koning Filip kwam de 'troepen' inspecteren voor hun vertrek naar Qatar.

De training zelf had ook het nodige spektakel in petto. Zo was er onder meer een halloweenmasker van Thomas Meunier.

Dinsdag is er de afreis in de voormiddag. Dan wordt de laatste rechte lijn richting WK helemaal ingezet voor de Rode Duivels.