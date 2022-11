Sterkhouder AA Gent dan toch langer in Ghelamco Arena? "Nu word ik wél serieus genomen"

Hij beleefde nog geen plezier aan dit seizoen en AA Gent ook niet aan hem, maar mogelijk komt er dan toch goed nieuws.

Tarik Tissoudali heeft een aflopend contract bij AA Gent, maar dit seizoen kwam de spits nog niet in actie door een zware blessure.

Toch lijkt het einde in de Ghelamco Arena nog niet in zicht, al was er vorig seizoen sprake van een aflopend verhaal.

Langdurig contract?

De Buffalo's en Tissoudali zijn ondertussen on speaking terms over een mogelijke contractverlenging. "Sinds kort word ik wél serieus genomen", aldus de speler zelf in Het Laatste Nieuws.

"We willen graag samen verder. Ik hoop te verlengen voor minstens drie jaar. Er is nog steeds interesse uit België en het Midden-Oosten."