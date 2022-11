De verlenging van het contract van Roberto Martinez blijkt geen makkelijke zaak nu het niet beklonken kon worden voor WK

Is Roberto Martinez volgend jaar nog trainer van de Rode Duivels? De KBVB had het graag voor afreis naar Koeweit geregeld gezien, maar een akkoord kwam er niet uit de bus. En nu wordt het een heel stuk moeilijker om het allemaal in orde te krijgen.

Enkele dagen geleden kwam de informatie naar buiten: de Belgische Voetbalbond had graag voor de start van het toernooi haar coach willen verlengen zodat er duidelijkheid is over de toekomst van de nationale ploeg. Roberto Martinez, wiens contract eind december afloopt, zou zo kunnen verlengen om te voorkomen dat de Rode Duivels tegen 2023 zonder coach zitten. De bond bevindt zich nu in een gecompliceerde situatie, meldt Het Nieuwsblad. Als Martinez verlengt na een potentieel succesvol WK, zullen zijn salariseisen hoger zijn, wat een zorg zou zijn.

Als het toernooi tegenvalt zal de publieke opinie, die nu al niet mals is, zich helemaal tegen hem keren. En dan wordt het zaak om een degelijke vervanger te vinden. En in december-januari zal dat niet makkelijk zijn. Roberto Martinez zou geen haast hebben. Begrijpelijk, want het is niet in zijn belang om snel te verlengen, want er zijn wel clubs die op zoek zijn naar een ervaren coach.