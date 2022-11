Genk spreekt vertrouwen uit en breekt contract open van jonge topper tot ... 2027

Bij KRC Genk zijn ze volop bezig met de toekomst voor te bereiden. En daar horen ook contractverlengingen bij.

Eerder werd al het contract van coach Wouter Vrancken opengebroken en vastgelegd tot juni 2026, nu gaan ze ook verder.

Ook het contract van youngster Luca Oyen werd nu verlengd. Hij lag nog onder zeil in de Cegeka-arena tot 2024, maar nu tot 2027.

Momenteel is hij nog out met een vervelende blessure, opgelopen in het prille begin van dit seizoen. Met de contractverlenging toont Genk dat het veel vertrouwen heeft in diens terugkeer.