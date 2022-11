Zo kan het ook: Zulte Waregem bedankt fans voor hun niet aflatende steun ondanks moeilijke periode: "Jullie zijn een voorbeeld voor het Belgisch voetbal"

Zulte Waregem moest na een schitterende remonte zaterdag toch nog de 5-5 incasseren tegen Eupen en zag zich daarmee een belangrijke driepunter door de neus geboord. Maar de achterban keerde zich niet tegen de ploeg en de trainer. En daarvoor hadden ze toch een dankwoordje in petto.

Nu er overal vuurwerk opduikt en onlusten bij de supporters, zijn ze in Waregem blij dat het bij hen rustig blijft. "Bij het management en het bestuur is het besef groot dat er onze club nog moeilijke maanden wachten. Want een verlengd verblijf in de hoogste klasse is een must", luidt het. "Maar naast de ontgoocheling en het besef van de ernst van de situatie is er ook grote trots. We merken dat iedereen tot het uiterste wil gaan, van spelers tot staf, van personeel tot fans."

"We zijn onder de indruk van jullie massale aanwezigheid, de sfeer die jullie in de Elindus Arena brachten … Essevee heeft échte supporters. We durven jullie als voorbeeld stellen voor het Belgische voetbal. Weet dat onze teams, sportief en extrasportief, zich dubbel plooien om ons doel te bereiken. Het spelverloop, blessures spelers, schorsingen, ongelukkige beslissingen van de arbitrage, … het is een harde context voor de huidige groep."

"Toch zullen wij als bestuur, spelersgroep en staf onze verantwoordelijkheid nemen en, ondanks de moeilijke financiële context van vandaag, de tweede seizoenshelft zo goed mogelijk voorbereiden."

"Als we allemaal samen - spelers, supporters en bestuur - achter onze club staan en er op een positieve manier blijven voor gaan, dan moet en zal deze missie slagen. Jullie zijn een voorbeeld voor het Belgische voetbal. Dank je wel voor de support van de voorbije en de komende maanden."