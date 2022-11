Louis Van Gaal over rugnummers Oranje: "Heb ik gedaan en is geen grapje"

Louis Van Gaal is in topvorm richting het WK. Zijn eerste persconferentie was meteen een absolute voltreffer qua entertainment.

Louis Van Gaal maakt er een gezellig boeltje van bij Oranje. Op zijn persconferentie sprak hij ook over de rugnummers bij Oranje. Daar hadden de spelers niks in te zeggen. “Normaal gezien bespreek ik de keuze van de rugnummers met de spelers, maar nu niet”, klonk het bij de Nederlandse oefenmeester. “Nu heb ik gewoon de spelers een nummer gegeven die past bij hun leeftijd. Nee, dat is geen grapje. Ik vertel nooit grapjes bij een persconferentie, ik leg gewoon uit hoe ik het gedaan heb.” Zo kreeg Remko Pasveer nummer 1, maar volgens Van Gaal zegt dat niks over de speelkansen van de doelman van Ajax. “Dat heeft te maken met leeftijd, daarom geef ik dat antwoord.”