Enorme domper: Senegal en Bayern München bevestigen forfait én operatie voor Mané

Sadio Mané viel uit tijdens een wedstrijd bij Bayern München met een knieblessure. De Senegalees deed er alles aan om fit te geraken, maar een laatste MRI-scan heeft uitgewezen dat het risico simpelweg te groot is.

Senegal liet inmiddels weten dat hij het WK aan zich moet laten voorbijgaan. Ook Bayern München bevestigde vanavond dat Mané onder het mes moet. Momenteel is het niet duidelijk voor hoelang hij aan de kant zal staan.

Sadio Mané est forfait pour la coupe du monde. Get well soon GAINDÉ 🇸🇳 ❤️‍🔥 #football #senegal #worldcup



