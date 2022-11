Tomasz Radzinski fileert de Canadese ploeg: "Zou kunnen dat ze matchritme missen"

De Rode Duivels openen het WK tegen Canada. Een te kloppen ploeg, al wordt het volgens Tomasz Radzinski ook opletten.

Radzinski trok op 17-jarige leeftijd naar Canada en speelde er uiteindelijk 46 keer voor de nationale ploeg. Hij ziet een ploeg met heel veel structuur. “Het collectief is ongelofelijk sterk geworden en is echt gegroeid onder bondscoach John Herdman”, klinkt het op Sporza. “Alhoewel ik in het begin sceptisch was, heeft hij wel degelijk grote stappen vooruit gezet met de nationale ploeg.”

De meeste spelers van Canada zitten al enkele weken zonder competitie. “Het kan zijn dat ze daardoor uitgerust aan het WK kunnen starten, maar tegelijkertijd zouden ze matchritme kunnen missen. Dat zal de eerste wedstrijd moeten uitwijzen.”

Radzinski noemt ook het zwakke punt van Canada. “Het grootste probleem of zwakke punt zal de verdediging zijn. Bijna alle spelers die centraal in de defensie spelen, komen uit de Major League Soccer (MLS) in de Verenigde Staten en Canada. Dat is toch nog altijd niet het niveau van de eerste afdelingen hier in Europa.”