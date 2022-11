Gauthier Ganaye laat zich uit over winterse versterking voor KV Oostende

KV Oostende ging vlak voor de winterbreak met 6-0 onderuit tegen Westerlo. De euforie van de eerste zege onder Dominik Thalhammer was meteen weg.

Tegen Westerlo werd pijnlijk duidelijk dat de kustploeg dringend kwalitatieve versterking nodig heeft. “Samen met Dominik ben ik bezig met een evaluatie van de huidige spelerskern. De laatste paar maanden leerden we de sterke maar ook de zwakke punten van onze ploeg kennen en we weten wat we moeten verbeteren om competitiever te zijn”, klinkt het bij Gauthier Ganaye op de website van de club.

Of daar iets effectief van in huis komt is maar de vraag. “Als we in januari nieuwe spelers halen, moeten ze echter meteen een meerwaarde bieden. Daarnaast moet de kern ook worden afgeslankt. We zitten nu met 30 spelers en dat is eigenlijk te veel. We bekijken dus of we een oplossing vinden voor spelers die minder aan de bak komen, eventueel op huurbasis.”

Er komt ook een belangrijke pion terug uit blessure. “Daarnaast kunnen we na Nieuwjaar opnieuw rekenen op Maxime D’Arpino. Ik hoef niet te vertellen dat hij met zijn kwaliteiten héél belangrijk kan worden in de tweede seizoenshelft. Onze zwakheden oplossen en onze natuurlijke sterke punten beklemtonen, dát is ons strijdplan.”