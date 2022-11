Lichtpuntje voor Egyptische superster: in aanloop naar treffen met Rode Duivels werd Salah nog gehuldigd in Dubai

In de ontmoeting met de Rode Duivels zal Egypte kunnen rekenen op zijn superster Mohamed Salah. Die werd een dag voor deze interland nog gehuldigd.

De smaakmaker van Liverpool reisde donderdag even van Koeweit naar Dubai om daar aanwezig te zijn op de Globe Soccer Awards. Salah werd door de fans immers verkozen tot 'Speler van het Jaar' op deze awardceremonie.

Seizoen van 'net niet'

De 30-jarige Salah mocht dan ook een mooie trofee in ontvangst nemen. Het zal hem deugd doen, want voor het overige was dit voor hem vooral het seizoen van 'net niet'. Salah greep net naast de eindzege in de Afrika Cup, de kwalificatie voor het WK, de Premier League-titel en de Champions League-winst.

Veel om te verwerken, maar met de trofee van de Globe Soccer Awards op zak kan hij toch met goede moed toeleven naar het duel met België. Oppassen maar voor onze verdedigers dat hij alle frustraties niet van zich afspeelt. Na deze interland kan Salah de tijd nemen om zich weer op te laden voor het hervatten van het seizoen in de Premier League.