Geen WK voor Ferran Jutglà en dus gaat Club Brugge-spits tijdens vakantie op bezoek bij ... Barcelona

Club Brugge-spits Ferran Jutglà was even in de running voor een WK-selectie, maar viel uit de boot. Nu heeft hij dus wel de gelegenheid om vakantie te nemen.

Jutglà maakt hiervan gebruik om eens terug te keren naar Barcelona. Om zijn ex-ploeg, Barcelona B, een bezoekje te brengen. Jutglà kwam in totaal 32 keer in actie voor de B-ploeg van Barça en maakte in die wedstrijden 19 doelpunten. Bij Club zit de aanvaller momenteel aan 9 doelpunten.

Barcelona B is actief op het derde niveau in het Spaanse voetbal. Jutglà is duidelijk nog een graag geziene gast in het Estadi Johan Cruyff. Op de Instagrampagina van Barcelona B werd vastgelegd hoe de ex-speler er een warm onthaal kreeg.

Ze zullen hem misschien ook zien als een geluksbrenger. Jutglà ging langs voor de thuismatch tegen Athlétic Bilbao B en die werd door Barcelona B gewonnen met 2-0.