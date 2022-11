🎥 📷 Morgan Freeman, een Zuid-Koreaanse zanger en de fans present: de openingsceremonie van het WK voetbal!

Het WK voetbal in Qatar kan nu echt beginnen! De openingsceremonie gaat traditiegetrouw de eerste groepsmatch van het WK vooraf.

Sjeik Al Thani nam alvast plaats in de tribunes in het gezelschap van FIFA-voorzitter Infantino. Voorst hadden de fans van Qatar en Ecuador al tijdig hun plekje ingenomen. Na de openingsceremonie trappen die landen immers het WK op gang.

© photonews

© photonews

De voorstelling van de openingsceremonie werd gedaan door niemand minder dan Morgan Freeman, de 85-jarige acteur uit onder meer Seven en The Dark Knight-trilogie. Ook een optreden van de Zuid-Koreaanse zanger Jung Kook maakt deel uit van de openingsceremonie.

JUNGKOOK not only showed off his incredible stable live vocals but also his captivating dancing skills at the opening ceremony of 2022 Qatar World Cup šŸ˜­šŸ˜­šŸ‘šŸ¼šŸ‘šŸ¼#JUNGKOOKxFIFA

WORLD CUP DREAMERS BY JK JUNGKOOK MAKING HISTORY pic.twitter.com/nYPuTR1VaO November 20, 2022

JUNGKOOK MAKING HISTORY as the first Korean/K-Pop act to perform at the opening ceremony of the World Cup.

pic.twitter.com/zAdl0ayMVv — š™‚š™¤š™”š™™š™šš™£ š™ š™† š™š™£š™žš™«š™šš™§š™Øš™š (@GoldenJKUnivers) November 20, 2022

Morgan Freeman presents at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Qatar šŸ¤ÆšŸ‡¶šŸ‡¦ pic.twitter.com/TUmtKW8sWv — MailOnline Sport (@MailSport) November 20, 2022

Ook een indrukwekkend beeld: de mascotte van het WK voetbal 2022 die zomaar door de lucht aan het zweven ging. Dit visuele en muzikale spektal hebben de toeschouwers in het Al Bayt Stadium alvast gehad. Nu maar hopen dat het de komende weken ook op de voetbalvelden spektakel gegarandeerd is.

© photonews

š—Ŗš—µš—®š˜ š—® š˜ƒš—¶š—²š˜„! šŸ˜There's so much to love about the World Cup āœØ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zj8poMBvLI — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 20, 2022