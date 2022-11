📷 OFFICIEEL Giovanni van Bronckhorst ontslagen bij Rangers

"We willen Gio oprecht bedanken voor al wat hij voor de club gedaan heeft. Hij leidde ons naar een vijfde Europese finale en voor het eerst in twaalf jaar tijd konden we ons voor de Champions League plaatsen. De jongste maanden bleven de resultaten jammer genoeg onder de verwachtingen", klinkt het op de website van de club.

"Het bestuur heeft daarom maandag beslist om het contract van de trainer te beëindigen. De zoektocht naar een nieuwe coach is al begonnen."

Van Bronckhorst speelde zelf bij Rangers van 1998 tot 2001. Hij won er de beker en verloor er de finale van de Europa League. Als trainer was hij al aan de slag bij Feyenoord en Guangzhou in China.

Rangers staat na 16 speeldagen op de tweede plaats in de competitie, op 9 punten achterstand van Celtic. In de Champions League werd de club laatste in een poule met Napels, Liverpool en Ajax.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.



The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS