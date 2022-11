Pro League doet een oproep om de regenboogband dit weekend te dragen

Nadat de FIFA heeft beslist dat een regenboogband een gele kaart oplevert voor de kapitein, komt de Pro League met een oproep voor de clubs in Challenger Pro League.

De FIFA kwam naar buiten met de boodschap dat een regenboogarmband de kapitein een gele kaart zal opleveren. Een beslissing die heel veel onbegrip kreeg en die de wereldbeker in Qatar nog controversiëler maakt.

Als reactie hierop komt de Pro League met een oproep voor de clubs van de Challenger Pro League.

De Pro League doet naar aanleiding van het omstreden verbod op het WK voetbal in Qatar de warme oproep bij haar Challenger Pro League-clubs om komend weekend de regenboogarmbanden te dragen. Ons voetbal is er voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit of ras. Op een voetbalveld vallen alle barrières weg. In tegenstelling tot de FIFA willen wij die boodschap met onze clubs eendrachtig uitdragen. Daarom vragen wij de Challenger Pro League-kapiteins om komend weekend op speeldag 15 de regenboogarmband te dragen.