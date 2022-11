Analisten erg kritisch voor Westerse landen: "Zo plooien is nog zwakker dan wat FIFA doet"

De FIFA dreigde met een gele kaart voor de spelers die een armband met "One Love" op zouden dragen. En de Europese landen bonden snel in.

"Ik vind het zwak van de Europese bonden dat ze eerst hoog van de toren blazen over de armband en dat ze zich niets van de FIFA zouden aantrekken en dan voor een lullige gele kaart ...", was Youri Mulder duidelijk. "Zo buigen voor de FIFA vind ik veel zwakker."

Plooien

Franky Van Der Elst pikte in bij Villa Sporza: "Het is veel te gemakkelijk dat ze zich hierbij neerleggen. Van Gaal zei niet te plooien, Bossaert ook enkele weken geleden."

En ook Frank Boeckx was duidelijk: "Een gele kaart? Dat is toch niet een straf in die mate om bang van te hebben. Je wordt niet uitgesloten, je kan nog voetballen. Als ze de opening geven, dan moet je het gewoon doen."