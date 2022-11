CEO voetbalbond: "Op geen enkele manier is dit te verantwoorden van de FIFA"

Peter Bossaert is de CEO van de Belgische voetbalbond. Hij legt uit waarom de Belgen mee zijn bezweken aan de druk van de FIFA.

Peter Bossaert gaf in De Afspraak een maand geleden nog duidelijk aan dat de Belgische kapitein met een speciale armband zou gaan spelen.

Ondertussen kwamen de Europese landen daarvan terug. "De FIFA wilde een gele kaart geven aan de kapitein en dreigde met een uitsluiting in de wedstrijd nadien", aldus Bossaert in Terzake.

"We begrijpen op geen enkele manier waarom FIFA dit doet. Op geen enkele wijze is dit te verantwoorden", aldus nog de CEO. "Ik ben erg ontgoocheld in hun houding hierover."