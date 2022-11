Frankrijk gaat in Qatar vol voor goud al gaat Australië zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden

Uitredend wereldkampioen komt vandaag aan zet tegen Australië. Tijd om vooruit te blikken.

Frankrijk en Australië kwamen elkaar op de wereldbeker in Rusland ook al tegen. De Fransen wonnen met 2-1 en zetten zo een stap richting de wereldbeker. Ze zijn van plan om dit te herhalen in Qatar. Al zullen ze het wel zonder één van hun absolute sterspelers moeten doen. Want Karim Benzema is geblesseerd uitgevallen. Gelukkig voor Frankrijk zwemmen ze in aanvallende weelde met Olivier Giroud, maar vooral Kylian Mbappe. De smaakmaker van de Fransen en van PSG is weer klaar om te schitteren en de hoofdprijs mee naar Frankrijk te nemen.

Bij Australië is er een duidelijke Belgische link. Dit dankzij twee doelmannen die actief waren in de Jupiler Pro League. Danny Vukovic (bij Racing Genk) en Mathew Ryan (bij Club Brugge en Racing Genk). Australië lijkt geen maat te zijn voor Frankrijk al hebben ze wel vertrouwen gewonnen met hun laatste vijf wedstrijden voor de start van het WK te winnen. Het mooie aan voetbal is dat de favoriet niet altijd wint.