Engelse tabloids keihard voor Ronaldo: "Hij heeft gelijk, de grootste fout was hem terughalen" en "Er zullen weinig tranen vloeien"

Manchester United liet gisteren weten dat het contract met Cristiano Ronaldo verscheurd werd. De terugkeer van CR7 naar zijn oude club werd één grote teleurstelling. De tabloids zijn dan ook hard voor zowel speler als club.

"Ronaldo liet Manchester United geen andere keus. De liefdesrelatie is geëindigd in een vechtscheiding, maar er zullen nu nog weinig tranen vloeien op Old Trafford", schrijft The Daily Mail. "Vanaf het moment dat Ronaldo Piers Morgan de hand schudde aan het einde van hun zinderende tv-interview, wisten ze al dat zijn tijd bij United erop zat. Niemand is groter dan de club, dat weten David Beckham, Roy Keane en Ruud van Nistelrooij ook."

Eenzelfde geluid bij The Guardian, dat ook kritisch is voor de clubleiding. "Ronaldo heeft gelijk als hij zegt dat United fouten heeft gemaakt: de grootste fout was om hem weer te contracteren. De supporters zouden hem moeten herinneren als de speler die hij was in zijn eerste periode bij de club. Zijn terugkeer liep uit op een mislukking. United liet zich leiden door gevoelens van nostalgie, maar kreeg vergane glorie. De club heeft geaccepteerd dat Ronaldo inmiddels klaar is; het kan zijn dat Ronaldo dat binnenkort zelf ook moet accepteren."