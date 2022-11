Gilles De Bilde voorspelt een Belgische overwinning: "Canadezen zullen nerveus zijn, wij hebben ervaring"

Volgens Gilles De Bilde zit er een Belgische overwinning aan te komen op het WK. De Canadezen hebben aanvallend wel één en ander in huis, maar zouden het moeten afleggen op vlak van ervaring.

In het VTM Nieuws overliep de commentator de mogelijke opstelling van Roberto Martínez en voorspelde hij alvast correct de basisplaats voor Dendoncker. Op het middenveld krijgen we volgens hem de tandem Witsel-Tielemans. "Geen Onana denk ik, omdat hij in die laatste wedstrijd tegen Egypte niet aan minuten is gekomen. Centraal in de spits door het ontbreken van Romelo Lukaku uiteraard Michy Batshuayi."

Verdedigend zijn de Canadezen niet stabiel

De Bilde houdt dus geen rekening met een basisplek voor Openda. De hamvraag is duidelijk: gaan de Belgen winnen? "Ik verwacht dat wel. Ik hoop het alleszins. Als je kijkt naar de ervaring in onze ploeg en het gebrek daaraan bij Canada... Het heeft al 36 jaar geen WK meer gespeeld. Hun sterkte ligt vooral in het aanvallende compartiment. Verdedigend zijn ze niet zo stabiel."

"Als je kijkt naar de kwaliteit die wij daar tegenover kunnen stellen, denk ik toch dat we het moeten halen", meent de oud-international. "Ik denk dat de Canadezen ook wat nerveus zullen zijn, ook al beginnen ze als underdog en hebben zij uiteindelijk niets te verliezen. De spanning kan hen wel teveel worden, terwijl wij wel die ervaring hebben. Als iedereen op niveau is en scherp staat, zou het in principe moeten lukken. Dan gok ik op een 2-1."